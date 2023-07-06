Глава ФИА негативно отреагировал на предложение Хэмилтона обновить правила

«Пришло время Ферстаппена, пришло время «Ред Булл». Что тут с этим поделаешь? Искать какие-то ограничения для Ферстаппена? Нет, давайте сделаем лучше так, чтобы все могли развиваться и быть сильными. Никто не мешает другим командам быть лучше. Мы не можем наказывать людей за то, что они стали лучше, за то, что они больше стараются. Это несправедливо», — приводит слова бен Сулайема Daily Express.