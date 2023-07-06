Чагин рассказал о значении участия российско-китайского экипажа в ралли "Шелковый путь"
Участие китайского пилота Хоу Хуннина, который будет управлять одним из грузовиков российской команды "Камаз-мастер" на ралли-рейде "Шелковый путь", подчеркнет единение народов Китая и России. Такое мнение ТАСС в четверг высказал руководитель ралли "Шелковый путь" и семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.
"Идея создания российско-китайского экипажа сегодня очень актуальна, потому что в хороших, дружеских отношениях находятся наш президент Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин. Наши народы дружат, и спорт, ралли-рейды соединяют наши народы", - сказал он.
В экипаж Хоу Хуннина входят китаец Шен Синь и россиянин Сергей Кренев. Ралли "Шелковый путь" стартует 6 июля в Казани и завершится 15 июля в Москве. Маршрут пройдет через 15 субъектов РФ.
Чагин считает, что российско-китайский экипаж привлечет внимание зрителей.
"Всем интересно, как они смогут преодолеть все трудности и приехать к финишу. Уверен, что у них получится, это как раз будет подчеркивать единение китайцев и россиян", - добавил он.
Чагин также отметил, что Хоу Хуннин очень опытный пилот, на которого возлагают большие надежды.
"Он очень аккуратно управляет автомобилем. Хоу очень обучаемый, как и все китайцы, очень способный. Он занимается гонками на грузовиках в Китае, но только на асфальте", - сказал собеседник агентства.