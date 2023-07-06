Хэмилтон сделал категоричное заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»

«До конца сезона у нас будет контракт. Я всё ещё на верю в эту команду. Сто процентов. Всем нам требуется побольше времени, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Конечно, сделать это нелегко, но я верю, что у нас получится», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.