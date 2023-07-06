Льюис Хэмилтон сделал категоричное заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу нового контракта с командой. По словам Хэмилтона, он нисколько не сомневается в его подписании до конца нынешнего сезона «Королевских гонок».
«До конца сезона у нас будет контракт. Я всё ещё на верю в эту команду. Сто процентов. Всем нам требуется побольше времени, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Конечно, сделать это нелегко, но я верю, что у нас получится», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года. Ранее Хэмилтон говорил, что хотел бы остаться в «Мерседесе», и стороны работают над новым контрактом.
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