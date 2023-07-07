В «Ред Булл» сообщили, что президент ФИА изучает пересмотр новых правил

«Я думаю, что мы много смотрим на эти правила, много работаем на симуляторе, и эта работа становится всё более серьёзной, но мы всё ещё находимся в двух с половиной годах от введения правил, поэтому для меня было бы немного безрассудно не изучить их, и если есть возможность для настройки, мы можем сделать так, чтобы настроить соотношение нужным образом, чтобы убедиться, что у нас нет машин, которые не могут участвовать в гонках, или у нас есть двигатели, которые эффективны только для зарядки аккумуляторов.



Я думаю, что с очень небольшой доработкой мы сможем всё исправить, потому что это будет важным фактором, только на определённых трассах.



Я думаю, что это на благо спорта, и я думаю, что ФИА на самом деле очень серьёзно к этому относится. Президент попросил техническую команду изучить некоторые данные — важно, чтобы мы не ошиблись в 2026 году, потому что у нас есть прекрасная возможность доработать правила», — приводит слова Хорнера Crash.net.