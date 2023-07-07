Назван пилот, который может прийти в «Феррари» в случае ухода Сайнса

Пилот «Уильямса» Александер Албон может перейти в «Феррари» в 2025 году, если итальянскую команду покинет Карлос Сайнс. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Сообщается, что вариант с Албоном рассматривает руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр.

Контракты нынешних гонщиков «Феррари», Сайнса и Шарля Леклера, действуют до конца 2024 года. Пока ни один из пилотов контракт не продлевал.