Алонсо ответил, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне Ф-1

«Да, «Ред Булл» может выиграть все гонки. Но я полагаю, что надёжность может стать их слабым местом. Трудно представить, что машина может выиграть 22 гонки подряд. У «Мерседеса» в момент его доминирование этого не получилось. «Феррари» в свои лучшие годы тоже не выигрывала все гонки, поэтому я надеюсь, что они предоставят нам возможность победить, и «Астон Мартин» ею воспользуется», — приводит слова Алонсо издание GPblog.