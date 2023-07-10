Ральф Шумахер и Вольф поддержали идею об изменении трассы в Спа

«Нам нравится эта трасса, но мы должны подумать об этом. Как гонщик вы любите «Красную воду», но вы не можете просто оставить её в таком состоянии. Когда там погибают два молодых человека, которые ничего не могут с этим поделать, нужно менять трассу», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.