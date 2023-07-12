Марко: Норрис лучше всего подошёл бы «Ред Булл»

По информации итальянского издания Formu1a.uno, в «Ред Булл» обращались к представителям монегаска в конце мая на предмет наличия шансов на уход Леклера из «Феррари». Интерес к Леклеру проявляли и в «Астон Мартин». В «Ред Булл» же, помимо Леклера, также заинтересованы в Ландо Норрисе, что в одном из последних интервью косвенно подтверждал Гельмут Марко.
Во многом поэтому, как уже сообщалось ранее, Фредерик Вассер сделал приоритетной задачу по продлению контракта с Леклером.
Владельцы коммерческих прав на «Формулу-1» из «Либерти Медиа» всерьез намерены убедить хотя бы одну из топ-команд чемпионата сформировать по-настоящему звездный состав пилотов. Чтобы в случае преимущества одной команды над конкурентами – в данном случае «Ред Булл», – зрительский интерес к чемпионату не падал благодаря упорной борьбе между напарниками.
Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?
Якупов о дебютном сезоне Макдэвида: «Было понятно, что он из другого мира. Скромный парень, но вел себя уже как лидер. Играть с ним – реально в кайф!»
«Смотрел «Вести» на «Россия 1», нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там». Защитник «Оренбурга» Гойкович о ТВ
ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за 460 тысяч евро долга перед «Лестером» за Мусу