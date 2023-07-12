Марко: Норрис лучше всего подошёл бы «Ред Булл»

По информации итальянского издания Formu1a.uno, в «Ред Булл» обращались к представителям монегаска в конце мая на предмет наличия шансов на уход Леклера из «Феррари». Интерес к Леклеру проявляли и в «Астон Мартин». В «Ред Булл» же, помимо Леклера, также заинтересованы в Ландо Норрисе, что в одном из последних интервью косвенно подтверждал Гельмут Марко.

Во многом поэтому, как уже сообщалось ранее, Фредерик Вассер сделал приоритетной задачу по продлению контракта с Леклером.

Владельцы коммерческих прав на «Формулу-1» из «Либерти Медиа» всерьез намерены убедить хотя бы одну из топ-команд чемпионата сформировать по-настоящему звездный состав пилотов. Чтобы в случае преимущества одной команды над конкурентами – в данном случае «Ред Булл», – зрительский интерес к чемпионату не падал благодаря упорной борьбе между напарниками.