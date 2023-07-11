$91.49-0.19100.42+0.60

Источник: Ник де Врис уволен из «Альфа Таури»

Голландский пилот «Альфа Таури» Ник де Врис был уволен из команды. Об этом у себя в социальных сетях рассказал комментатор Аллард Калфф, которого связывают хорошими отношениями с семьёй де Вриса.

Источник: Ник де Врис уволен из «Альфа Таури»
© Чемпионат.com

В минувшем сезоне Ник был резервным пилотом «Мерседеса». Однако гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямс», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседес», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин». Ранее не раз сообщалось, что голландец может потерять место в «Альфа Таури».

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости