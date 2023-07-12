Фредерик Вассер: «Феррари» уже работает над проектом следующего года

«Безусловно, главным фактором является лимит бюджета. Эти ограничения не позволяют создать новый проект, как это было пару лет назад. И это означает, что необходимо адаптировать проект к нынешним реалиям. В этих условиях, как мне кажется, мы сделали хороший шаг вперёд. А вообще сейчас довольно сложно сделать большой шаг вперёд по ходу сезона. Что касается нас, то мы уже работаем над проектом следующего года и пытаемся скорректировать направление», — приводит слова Вассёра Corriere dello Sport.