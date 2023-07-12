«Ред Булл» вели переговоры с Леклером по поводу перехода в команду

Австрийская команда «Ред Булл» связывалась с пилотом Шарлем Леклером и обсуждала возможность перехода монегаска в команду после окончания его контракта с «Феррари». Об этом сообщает Formu1aUno.

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По информации источника, то же самое сделали и в «Астон Мартин», где рассматривают кандидатуру Леклера в качестве возможной замены Фернандо Алонсо через несколько лет, когда испанец решит завершить карьеру.

После 10 Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в своём активе 74 очка. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 255 очков.