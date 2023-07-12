«Ред Булл» вынудили объявить о переходе Риккардо раньше, чем планировалось

Появились подробности относительно увольнения голландца Ника де Вриса из «Альфа Таури» и перехода в эту команду на правах аренды австралийца Даниэля Риккардо.

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Как информирует ESPN GB со ссылкой на свои источники, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, вчера, 11 июля, позвонил советнику гоночного коллектива Хельмуту Марко, просто чтобы сказать, насколько впечатляющим был темп Риккардо во время шинных тестов в Сильверстоуне. Вскоре после этого Марко перезвонил Хорнеру и сообщил, что только что уволил де Вриса.