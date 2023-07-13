Инсайдер: Албон отказался от перехода в «Ред Булл»

Инсайдер и журналист Формулы-1 Якбек Лопес сообщил о том, что пилот «Уильямса» Александер Албон отказался от возвращения в «Ред Булл».

«Никогда еще бывший гонщик академии «Ред Булл» не отказывался от участия в Формуле-1, восхитительное решение Алекса Албона . Он показал всю свою уверенность в себе. Вероятно, интерес, проявленный к нему другими командами, тоже помог», — написал Лопес в социальных сетях.

В последнее время в СМИ стали появляться разговоры о том, что в «Ред Булл» раздумывают о перспективах возвращения Албона в свете неудачных выступлений мексиканца Серхио Переса, который уже пятый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации (16-й).