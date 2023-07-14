Виталий Петров: с «Феррари» вообще что-то странное происходит

«Макларен» ехал медленно – а тут вдруг взял и поехал очень быстро. Возможно, какие-то новинки сыграли роль — может быть, что-то ещё. Сейчас ответить на этот вопрос невозможно. Наверное, всех удивила низкая скорость «Феррари» — возможно, они и с тактикой опять накрутили. С «Феррари» вообще что-то странное происходит. Может быть, они уже переключились на следующий год. Показывать такую скорость и быть еле-еле в топ-10… Болельщиков «Феррари», думаю, это совсем не устраивает. Но здесь никто не скажет всю правду. Продолжают они делать новинки или нет, мы этого не знаем», — приводит слова Виталия Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».