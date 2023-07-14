Ральф Шумахер высказался об увольнении де Вриса из «Альфа Таури»

«Да, это решение можно объяснить, но нельзя не отметить, что оно было сделано в середине сезона. Конечно, нет сомнений, что это смертельный приговор для парня. После этого он нигде не сможет закрепиться. Таково моё мнение», — приводит слова Шумахера GrandPrix со ссылкой на Sky Deutschland.