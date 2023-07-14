Хэмилтон объяснил, почему хочет, чтобы доминированию Ферстаппена в Ф-1 пришел конец

«В течение долгого, очень долгого времени в нашем спорте всегда были периоды доминирования. У меня он был, у Михаэля Шумахера он был, у Себастьяна Феттеля он был, и теперь настала очередь Макса. Никто не знает, как долго это продлится; сможем ли мы побороться в следующем году или сможет ли это сделать «Феррари». Вот почему я совсем недавно говорил, что, хотя мы когда-то и доминировали, лучшие годы были, когда всё же мы боролись с другими: когда у нас были плотные сражения с «Ред Булл» или упорные битвы с «Феррари». Но с этим ничего не поделать. Остаётся просто делать работу лучше.



В конечном счёте Макс и его команда проделали работу лучше, чем все остальные, и этого у них не отнять. Но мы должны понять, как сделать гонки более напряжёнными. Это моя мечта, потому что именно в такие моменты я рос, участвуя в гонках на картах – в битвах колесо к колесу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Chequered Flag podcast.