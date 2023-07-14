«Формула-1» может ввести дополнительную награду для спринтерских гонок

«В 2024 году будет шесть спринтов, и мы объявим о них, думаю, в сентябре, потому что у нас запланировано заседание комиссии Формулы-1 на уикенд Гран-при Бельгии.



Есть предложение, которое я хотел бы внести, в соответствии с концепцией «Большого шлема». Речь идёт о том, что гонщики, завоевавшие два поула и одержавшие две победы в гонках за уикенд, должны быть как-то выделены, чтобы подчеркнуть достигнутые ими результаты.



Изменение формата спринтов может оттолкнуть болельщиков? Мы проанализировали этот момент. Я считаю, что риск в большей степени связан с лояльными зрителями, которые полагаются на традиции и привычки, а не с новыми фанатами, которые гораздо более открыты к переменам.



Тем не менее никаких важных новостей по поводу изменения формата нет. Мы хотим стабилизировать шесть уикендов со спринтерскими гонками и уважать привычки давних болельщиков», — приводит слова Доменикали Motorsport.