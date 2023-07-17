Опубликовано жесткое заявление де Вриса о «Ред Булл»

Голландский пилот «Ред Булл» Ник де Врис признался, что не был удивлён увольнению из «Альфа Таури», инспирированному австрийской командой «Ред Булл», учитывая то, что «восьмой титул у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был украден». Об этом информирует kurier.at, который, в свою очередь, приписывает эти слова де Врису, сказанные им во время общения с итальянскими СМИ.