Феттель объяснил, почему Формула-1 скоро может быть запрещена

«Имола была отменена. Вчера отменили соревнования в Гудвуде. Существует прямая связь между экстремальными погодными условиями и изменением климата, потеплением.



Нужно понимать, что мир меняется, и это оказывает влияние на нашу жизнь. Помимо того, что автомобили непосредственно загрязняют окружающую среду, на Формуле-1 лежит огромная ответственность, поскольку это очень крупное мероприятие, которое посещает большое количество людей.



В какой-то момент правительства разных стран начнут искать вещи, от которых им следует отказаться, которые следует запретить. И автоспорт вполне может оказаться в списке таких вещей», — приводит слова Феттеля The Race.