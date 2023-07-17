Льюиса Хэмилтона не пустили на финал Уимблдона из-за дресс-кода

«В мои обязанности не входило говорить Льюису Хэмилтону, что он не может пройти. Но я должен сказать, что это было правильное решение. На нём не было пиджака или галстука. Уимблдон — это не пляж в Марбелье, это крупный теннисный турнир», — приводит слова Чалмерса Welsh Online.