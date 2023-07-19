Стало известно, где может продолжить карьеру уволенный из «Альфа Таури» де Врис

Голландский пилот Ник де Врис в 2024 году может вернуться в Формулу-Е. Об этом информирует The Race. В качестве команд, где может оказаться гонщик, называются Nissan или Maserati MSG. Сообщается, что Норман Нато уже ищет другую команду, так как Nissan присматривается к де Врису.

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Подчёркивается также, что ясность с контрактами пилотов в чемпионате может наступить ближе к концу июля.

Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменит голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.