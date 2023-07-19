Хэмилтон сделал заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»

«До конца сезона мы уже будем в полной готовности к новому контракту. Я по-прежнему на 100% верю в эту команду, и нам всем потребуется больше времени, чтобы достичь желаемого результата, это определённо нелегко. Но я верю, что мы добьёмся этого. Мы просто должны продолжать работать и стремиться к этому, что мы и пытаемся делать.



В предстоящих гонках на машине будут появляться новые детали, это может произойти довольно скоро, но я стараюсь изо всех сил в каждой гонке. У меня были встречи с командой, я говорил с руководителем отдела аэродинамики о том, что планируется сделать с машиной в следующем году», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.