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Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились

Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Фотографии со свадьбы появились в официальной группе ВК Алексея Попова «Гаснут огни». Предположительно, свадьба состоялась 14 июля.

Самые известные российские комментаторы Ф-1 поженились
© Соцсети

Попов и Фабричнова долгое время вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении – однако затем серия разорвала контракт на показ «Ф-1» в России.