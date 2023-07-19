Самые известные российские комментаторы Ф-1 поженились

Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились
Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Фотографии со свадьбы появились в официальной группе ВК Алексея Попова «Гаснут огни». Предположительно, свадьба состоялась 14 июля.
Попов и Фабричнова долгое время вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении – однако затем серия разорвала контракт на показ «Ф-1» в России.
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