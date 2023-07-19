Тост назвал причину увольнения Ника де Вриса из «Альфа Таури»

«Я очень сочувствую Нику, поверьте мне. Это было действительно очень тяжёлое решение, потому что Ник — фантастический человек. Он выиграл титул в Формуле-2 и был чемпионом в Формуле-Е. Должен сказать, что Формула-1 сильно изменилась за последние годы. Это означает, что, если молодой гонщик приходит сюда, то должен быть очень и очень профессионально подготовлен. Что я имею в виду, говоря это? Прежде чем пилот перейдёт в Формулу-1, ему нужно поучаствовать в частных тестах, на которых он преодолеет около 5000 км или что-то в этом роде. Мы провели несколько тестов с Ником в начале сезона, но не так много, как, возможно, было бы необходимо.



В начале года Ник выступал на многих трассах, где никогда раньше не был. Например, в Саудовской Аравии, Майами или в Мельбурне. Кроме того, были дополнительные спринтерские гонки, например, в Баку, где по регламенту всего одна тренировка, а затем квалификация. Поэтому новичку очень сложно показать хорошее выступление. Ник не знал многих трасс, и это тоже очень, очень большой недостаток. Даниэль Риккардо их знает, и поэтому в конце концов мы решили пойти с Риккардо», — приводит слова Тоста Formula.hu.