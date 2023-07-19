Хилл назвал двух пилотов, которые могут помешать «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне

«Ещё никому не удавалось победить в каждой гонке сезона. «Ред Булл» продолжают отрекаться от этого, но они с удовольствием это сделают. Мой опыт подсказывает, что есть два гонщика, которые помешают этому: Фернандо и Льюис собираются победить снова.



Если же они не выиграют, Макс способен присвоить все оставшиеся победы. Это было бы невероятным достижением для него и «Ред Булл», а также добавило бы напряжения в несколько последних гонок сезона», – приводит слова Хилла издание The Independent.