Цунода высказался о соперничестве с Риккардо

«Скоро все станет ясно, но один из гонщиков в любом случае будет медленнее, и более медленный парень не попадет в «Ред Булл». Это просто, у более быстрого парня больше шансов попасть в «Ред Булл», так это работает в Формуле-1, вот и всё.



Это всегда вызов. В конце концов, нет особой разницы, Даниэль это или Ник, неважно. В любом случае, я должен делать то же самое, что делал с Ником — нужно побеждать своего партнера по команде, это самое главное», — приводит слова Цуноды Crash.net.