Фернандо Алонсо стал послом модного бренда Boss
Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss анонсировал сотрудничество с Фернандо Алонсо — двукратный чемпион Формулы 1 стал бренд-амбассадором компании и теперь испанец будет щеголять в новинках популярной на мировом уровне компании. При этом контракт заключён именно с Фернандо Алонсо, а не с канадцем Лэнсом Строллом, хотя бренд поддерживает и команду Aston Martin, за которую пилот выступает в чемпионате мира.
«Фернандо Алонсо — икона автоспорта и великая личность. Я очень рад, что в ближайшие годы он станет одним из послов нашего бренда. Фернандо точно воплощает в себе то, что значит быть Bossом сегодня: у него сильная воля, он принимает правильные решения и вдохновляет людей по всему миру. Он идеально подходит для Boss своим духом и отношением. Он увлекается гонками с детства и уже более 20 лет празднует успехи в автоспорте. Фернандо — живое доказательство того, что Bossами не рождаются — ими становятся», — заявил генеральный директор Hugo Boss Даниэль Гридер.
В рамках сотрудничества Boss будет одевать Алонсо на официальные мероприятия за пределами гоночной трассы, в том числе на все основные события и интервью. Кроме того, Фернандо будет участвовать в текущих рекламных мероприятиях модного бренда.