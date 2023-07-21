Фернандо Алонсо стал послом модного бренда Boss

«Фернандо Алонсо — икона автоспорта и великая личность. Я очень рад, что в ближайшие годы он станет одним из послов нашего бренда. Фернандо точно воплощает в себе то, что значит быть Bossом сегодня: у него сильная воля, он принимает правильные решения и вдохновляет людей по всему миру. Он идеально подходит для Boss своим духом и отношением. Он увлекается гонками с детства и уже более 20 лет празднует успехи в автоспорте. Фернандо — живое доказательство того, что Bossами не рождаются — ими становятся», — заявил генеральный директор Hugo Boss Даниэль Гридер.