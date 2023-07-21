«Феррари» переманила у «Мерседеса» авторитетного специалиста

«Феррари» пригласила в команду директора по производительности «Мерседеса» Лоика Серру. Об этом информирует Formu1aUno. С помощью Серры «Скудеррия» надеется получить больше знаний в области работы с шинами, подвеской и динамикой болидов. Издание также отмечает, что связалось и с «Феррари», и с «Мерседесом», чтобы прояснить вопрос с приглашением специалиста, но оба гоночных коллектива отказались давать какие-либо комментарии.