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Первая тренировка Гран-при Венгрии остановлена красными флагами после аварии Переса

В настоящий момент на автодроме «Хунгароринг» проходит первая свободная практика Гран-при Венгрии. Всего через несколько минут после её начала сессия была остановлена из-за аварии мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Гонщик зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене.

Первая тренировка Гран-при Венгрии остановлена из-за аварии Переса
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тренировки, последить за ходом которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Соцсети

Перес в настоящий момент занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 156 очков. Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.

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