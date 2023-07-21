Первая тренировка Гран-при Венгрии остановлена из-за аварии Переса

В настоящий момент на автодроме «Хунгароринг» проходит первая свободная практика Гран-при Венгрии. Всего через несколько минут после её начала сессия была остановлена из-за аварии мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Гонщик зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене.