Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис — второй, Перес — третий
На Автодроме Хунгароринг завершился Гран-при Венгрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим на финиш пришёл ещё один представитель «Ред Булл» Серхио Перес.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Карлос Сайнс («Феррари»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
11. Александер Албон («Уильямс»)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Логан Сарждент («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин») — сошли.