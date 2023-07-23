Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии

На Автодроме Хунгароринг завершился Гран-при Венгрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим на финиш пришёл ещё один представитель «Ред Булл» Серхио Перес.