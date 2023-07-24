Гонщик Норрис разбил трофей Ферстаппена после Гран-при Венгрии

Гонщик McLaren Ландо Норрис 23 июля разбил трофей пилота Red Bull Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1». Об этом сообщает газета «Известия».

Во время церемонии награждения Норрис решил открыть бутылку шампанского ударом о подиум. От этого керамическая ваза, которую организаторы вручили Ферстаппену, пошатнулась, упала с подиума и разбилась.

После инцидента команда McLaren принесла извинения Red Bull в социальных сетях. В ответ на это команда пошутила, что теперь им потребуется суперклей.