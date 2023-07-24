Девушка Макса Ферстаппена отреагировала на то, что Норрис разбил его трофей

Келли Пике, девушка двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировала его недавний пост по поводу разбитого трофея. Напомним, керамическую вазу, которая была вручена Ферстаппену после победы на Гран-при Венгрии, разбил гонщик «Макларена» Ландо Норрис.