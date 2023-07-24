Девушка Макса Ферстаппена отреагировала на то, что Норрис разбил его трофей
Келли Пике, девушка двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировала его недавний пост по поводу разбитого трофея. Напомним, керамическую вазу, которая была вручена Ферстаппену после победы на Гран-при Венгрии, разбил гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
«Спасибо, Ландо», — писал ранее Ферстаппен.
«Ландо, надеюсь, на следующий день ты получишь версию [ответа Макса] получше», — оставила комментарий Пике.
Отметим, что, согласно сообщению венгерского журналиста Шандора Месароша, стоимость трофея, изготовленного из фарфора и расписанного вручную, составляет € 40 000. Ранее компания-производитель трофея за победу на Гран-при Венгрии Herendi Porcelanmanufaktura Zrt заявила, что изготовит для Макса дубликат керамической вазы.