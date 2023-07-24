Марко оценил замену де Вриса на Риккардо в «Альфа Таури»

«Это было очень уверенное и зрелое выступление. Он потерял три или четыре позиции из-за столкновения на старте. 13-е место — нормальный результат. Но, кроме того, это положительный импульс, который он привнёс в команду. Так что смена пилота сработала идеально», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.