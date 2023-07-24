Изготовитель разбитого трофея Ферстаппена рассказал, получит ли тот дубликат

«Глава компании Herendi объявил в эфире телевизионной программы „Национальные спортивные новости“, что им жаль по поводу повреждения трофея, но они сделают копию для победителя Гран-при Венгрии 2023 года Макса Ферстаппена, так как на их продукты положена пожизненная гарантия на создание дубликатов. Они уже начали создание копии вчера вечером», — написал в своём твиттере венгерский журналист Шандор Мецарош.