Как Ferrari опозорилась на фоне конкурентов

Что неприятнее всего для Скудерии: доминирование Red Bull, всплески скорости Mercedes или собственные бесконечные проблемы? Есть кое-что похуже. Объясняет Лео Туррини…

В июле 2022-го, т.е. ровно год назад, Ferrari выиграла две гонки подряд: Карлос Сайнс победил в Сильверстоуне, Шарль Леклер в Шпильберге. Казалось, наступила новая эпоха «красных». Да, команду постоянно ругали за тактические ошибки, но ведь хотя бы получалось побеждать – эх, были времена…

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Что мы видим 12 месяцев спустя? Просто кошмарный регресс! Отрицательная динамика по всем без исключения направлениям. Машина никуда едет, и команда ничего не может с этим поделать.

Девятое и десятое места в Сильверстоуне две недели назад. Скажем так, немногим лучше выдался и этап в Будапеште. Фредерик Вассер обещал прогресс, но куда там?! После гонки новый глава Скудерии напомнил мне одного моего старого приятеля, который любит говорить: победитель празднует, проигравший оправдывается.

Ferrari

Суровая правда для всех, кто болеет за Ferrari, заключается в том, что просвета не видно. По крайней мере я не вижу предпосылок к улучшению ситуации. Каждая попытка инженерного штаба в конечном итоге оказывается неадекватной, несостоятельной и по сути провальной.

Но знаете, есть кое-что похуже. Нет, я говорю не про отставание от Red Bull Racing – о борьбе с ними вообще можно забыть. В воскресенье на Хунгароринге Макс Ферстаппен, наверное, смотрел на дисплее на руле прямую трансляцию финального этапа Тур де Франс – так далеко от всех остальных он ехал.

Шокирует другое – прогресс McLaren. В начале сезона у них было ведро c болтами, а не машина. Теперь они сражаются в лидирующей группе. Это лучшее доказательство того, что в современной Формуле 1 можно оперативно решить все проблемы – необходимо только стремление и правильный настрой.

Не поймите неправильно: я не ставлю под сомнение решимость и стремление ребят в Маранелло. Но я не понимаю, почему команда никак не может найти ключ к решению проблем?

Ferrari

Повторюсь, никто не ждет чудес и того, что вдруг Ferrari догонит и обгонит Red Bull Racing и их летучего голландца. Но проиграть квалификацию Alfa Romeo, а в гонке в бинокль наблюдать за McLaren и Mercedes – извините, это уже перебор! Понимают ли это Джон Элканн, Бенедетто Винья и Фред Вассер?