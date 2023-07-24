Эдди Джордан: я поражён Пиастри. Не удивляйтесь, если увидите его в «Ред Булл»

«Меня кое-что заинтересовало, и это был Пиастри. Раньше он никогда не был в Венгрии — может, однажды в рамках юниорской Ф ормулы, но квалифицироваться во втором ряду и так гоняться, гоня ться с Максом…

Я считаю, что у него есть качества большой звезды. Я действительно поражён этим парнем. Он является одним из гонщиков, которых я рассматриваю в качестве конкурентов Макса в будущем. Его курирует мой старый приятель Марк Уэббер, и мы видели, как он привёл его в «Макларен». Не удивляйтесь, если его имя будет озвучено, когда в «Ред Булл» окажется свободное место», – приводит слова Джордана talkSPORT.