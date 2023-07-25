Льюис Хэмилтон советует Mercedes взять пример с Red Bull

«Обычно мы ставим большие по размеру антикрылья по сравнению с некоторыми командами, как, например, Red Bull Racing. Но кажется, днище их машины генерирует больше прижимной силы. Нам до такого уровня ещё работать и работать.



Понимаю, что начинаю звучать как заезженная пластинка, но я продолжаю твердить ребятам в нашей команде: «Мы должны следовать в этом направлении». Я хочу увидеть это [высокий прижим от днища] на нынешней машине или в следующем году», – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports F1.