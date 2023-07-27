Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен станет лучше Хэмилтона

«Ферстаппен очень вырос как гонщик. Он не просто уезжает от соперников, а оценивает ситуацию, прежде чем принимать решение. Это и отличает его от Макса прошлых лет. Поэтому я не вижу, что кто-то может достичь уровня «Ред Булл». Макс станет лучше Льюиса Хэмилтона. Точно так же, как сам Льюис стал лучше Михаэля Шумахера, а тот до этого стал лучше Айртона Сенны. Это эволюция. Раньше в плохие дни Макс финишировал вторым, а сейчас он всё равно будет первым даже в плохой день», — приводит слова Херберта Racingnews365.