Назван самый высокооплачиваемый гонщик в истории "Формулы-1"

«Вы можете сказать, что Лэнс Стролл — самый высокооплачиваемый гонщик всех времён, потому что он здесь благодаря тому, что его отец оплачивает все счета, но, по крайней мере, его отец пришёл и создал новую команду.



Плата за то, что Лэнс попал в Формулу-1, была очень конструктивной, и это позволило дать работу множеству людей, и это совершенно новая вещь, так что в этом смысле вы должны сказать: «Вау, это же здорово, использовать деньги таким образом – и к тому же у него определённо есть некоторое количество таланта».



Если вы поспрашиваете на стартовой решётке, довольно многим гонщикам в какой-то момент пришлось бы просить или занимать деньги, чтобы перейти на следующий уровень в автоспорте. И делает ли это их высокооплачиваемыми гонщиками?



Вспомните Найджела Мэнселла, заложившего свой дом для проведения пяти гонок Формулы-3 в составе «Марча» в 1978 году: делает ли это его высокооплачиваемым гонщиком? Отчасти так и есть, не так ли? Если бы он не заплатил эти деньги «Марчу», он бы не участвовал в гонках в 1978 году и, вероятно, никогда бы не попал в Формулу-1.



Ники Лауда брал кредит в банке, чтобы заключить сделку с «БРМ». Михаэль Шумахер, я полагаю, в какой-то момент тоже был дорогостоящим пилотом.



Каждый, кто является фанатом «Астон Мартин», должен быть очень благодарен за то, что Лэнс Стролл является гонщиком Формулы-1, потому что, если бы он не был им, его отец не купил бы команду, и «Астон Мартин» бы не существовал. Всё это зависит от Лэнса Стролла. Без него не было бы этой команды в Формуле-1, потому что его отец не занимался бы этим.



Без Стролла не было бы «Астон Мартин», поэтому нет смысла говорить, что им нужен гонщик лучше, чем Стролл – любой, кто так думает, не понимает устройства команды.



Я не думаю, что они думают о победе в Кубке конструкторов, я думаю, они просто хотят выйти и показать себя как можно лучше в каждой гонке. Очевидно, что сейчас существует бюджетный контроль, которого раньше не было, но, в равной степени, у них как у команды гораздо больше денег, чем когда-либо прежде, и они переезжают на этот великолепный новый завод со всеми удобствами, и у них там работают очень хорошие люди. Так что они будут надеяться, что, однажды они смогут быть наравне с «Ред Булл». Это то, на что они надеются», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.