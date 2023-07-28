Руководство «Формулы-1» шантажирует владельцев казино и ресторанов
В ноябре в Лас-Вегасе впервые пройдет Гран-При «Формулы-1». Трасса будет проходит внутри города.
Таким образом, у многих ресторанов, клубов и казино откроется вид на гонку. Поэтому руководители «Формулы» хотят получить с них деньги.
Формула простая: $1,5 тыс. за каждого посетителя, вне зависимости от того, сколько из них реально будут наблюдать за гонкой. Так, клубы вместимостью 1500 человек получили от «Формулы-1» чек на $2,25 млн.
В случае отказа, террасы и окна планируют завесить баннерами. Кроме того, посетителей заведений будут слепить прожекторами.
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Руководство «Формулы-1» шантажирует владельцев казино и ресторанов