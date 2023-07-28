Тренировка ГП Бельгии остановлена красными флагами после аварии Сарджента

В настоящий момент на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа проходит пятничная тренировка Гран-при Бельгии. Спустя полчаса после её начала она была остановлена красными флагами – пилот «Уильямса» Логан Сарджент разбил автомобиль.

Инцидент произошёл в конце прямой «Кеммель» на входе в связку «Ле Комб». На торможении машина недостаточно эффективно замедлялась, и в итоге гонщик по прямой проехал мимо поворота и уткнулся передней частью автомобиля в отбойник. Одной из причин вылета могло стать аквапланирование из-за большого количества воды на трассе; по другой версии, произошёл сбой в тормозной системе brake-by-wire.