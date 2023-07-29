Bugatti построила уникальный Chiron Pur Sport легендарному Луи Широну

Единственное в своём роде купе построено в рамках заводской программы персонализации Bugatti Sur Mesure и посвящено легендарному французскому гонщику XX века Луи Широну, имя которого и носит модель. Конкретный экземпляр автомобиля сделан по заказу неназванного клиента из Польши, пожелавшего оформить свой гиперкар в честь Bugatti Type 51, победившего в Монако на Гран-при Франции в 1931 году. Тираж Bugatti Chiron Pur Sport составляет всего 60 экземпляров со стартовой ценой от 3 000 000 евро.

© Motor.ru

Гиперкар получил двухцветное оформление кузова, в котором сочетаются матовый серый оттенок Matt Jet Grey и матовый чёрный Matt Black Carbon, а также неокрашенный углепластик. Борта автомобиля украшают нарисованные вручную гоночные номера 32, отсылающие к классическому Bugatti, а от фар к корме идёт чёрная декоративная полоса.

Элемент формирует паттерн из повторяющихся литер EB, которые из разрозненных деталей сливаются в единый рисунок — заявлено, что каждая монограмма также нанесена на кузов вручную. Особый Chiron Pur Sport получил салон, обитый чёрной кожей и алькантарой, дополняют которую оранжевая нить прострочки и оранжевые номера «32» на спинках сидений.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti