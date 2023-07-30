Ещё один болид Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу

За долгую карьеру в автоспорте легендарный Михаэль Шумахер выиграл немало гонок и завоевал семь чемпионских титулов. Основная масса успехов пришлось на период выступления немца за команду Ferrari, с которой у большинства и ассоциируется Красный барон. В последние годы было продано немало машин, на которых за Скудерию выступал Шумахер, но наследие Михаэля велико — очередной болид появился на торгах.

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Новым лотом торгов стала Ferrari F2001b, на которой немецкий гонщик проехал три первых этапа в 2002 году, прежде чем сменить его на новый Ferrari F2002. За рулём машины Шумахер-старший выиграл Гран-при Австралии, а также завоевал поул-позицию на Гран-при Малайзии — это была 150-я победа Михаэля в квалификациях Формулы-1.

После того, как была готова новая модель, болид остался в заводской коллекции Скудерии. Спустя несколько лет машину с 825-сильным 3,0-литровым атмосферным V10 и 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач решили продать. Купить её может любой достаточно состоятельный фанат Красного барона.

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed

Sotheby’s Sealed