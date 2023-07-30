Ещё один болид Ferrari Михаэля Шумахера выставили на продажу
За долгую карьеру в автоспорте легендарный Михаэль Шумахер выиграл немало гонок и завоевал семь чемпионских титулов. Основная масса успехов пришлось на период выступления немца за команду Ferrari, с которой у большинства и ассоциируется Красный барон. В последние годы было продано немало машин, на которых за Скудерию выступал Шумахер, но наследие Михаэля велико — очередной болид появился на торгах.
Новым лотом торгов стала Ferrari F2001b, на которой немецкий гонщик проехал три первых этапа в 2002 году, прежде чем сменить его на новый Ferrari F2002. За рулём машины Шумахер-старший выиграл Гран-при Австралии, а также завоевал поул-позицию на Гран-при Малайзии — это была 150-я победа Михаэля в квалификациях Формулы-1.
После того, как была готова новая модель, болид остался в заводской коллекции Скудерии. Спустя несколько лет машину с 825-сильным 3,0-литровым атмосферным V10 и 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач решили продать. Купить её может любой достаточно состоятельный фанат Красного барона.
В прошлом году Ferrari F2003, на которой Михаэль Шумахер одержал пять побед в гонках, выиграл три поул-позиции и завоевал два подиума, был продан за 14,8 миллиона долларов. Учитывая, что за плечами Ferrari F2001b всего одна победа в гонках, он явно не будет стоит так же дорого. Тем не менее, за болид рассчитывают выручить порядка 10 миллионов долларов.