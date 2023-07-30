Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал победителем Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме "Спа-Франкоршам".

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Ферстаппен, несмотря на победу в квалификации, стартовал с шестой позиции, поскольку ранее получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач.

Ферстаппен одержал восьмую победу на этапах чемпионата мира подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари. Лидером по числу побед на этапах чемпионата мира подряд является немец Себастьян Феттель (9).