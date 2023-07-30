Шарль Леклер девятый раз подряд не выиграл гонку, стартуя с поул-позишен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер продолжил свою серию, в рамках которой у монегаска не получается выиграть гонку Формулы-1 после старта с поул-позишен. Это уже девятая гонка Леклера подряд, в которой при старте с первого места он не побеждает. Последний раз Шарлю удавалось реализовать преимущество поул-позишен на Гран-при Австралии 2022 года.