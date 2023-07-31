Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае...

«Все мы прекрасно знаем, что Хельмут всегда прямолинеен в своих комментариях. Но думаю, Чеко и сам понимает, что в нормальных обстоятельствах он не станет чемпионом. Это возможно, если только с Максом вдруг что-то случится.



Ему остается лишь выступать на своем максимуме и не проигрывать соперникам позади. Он может выиграть несколько гонок до конца сезона», – приводит слова Хорнера британский RaceFans.