Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае...
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер согласился с Хельмутом Марко, заявившим, что Серхио Перес не способен бороться с Максом Ферстаппеном.
Мексиканец стартовал вторым в Спа и вышел в лидеры, обогнав обладателя поула Шарля Леклера. Возглавлял гонку он до 17-го круга, пока его не обогнал напарник, прорвавшийся вперед с шестого места после штрафа за замену коробки передач.
«Все мы прекрасно знаем, что Хельмут всегда прямолинеен в своих комментариях. Но думаю, Чеко и сам понимает, что в нормальных обстоятельствах он не станет чемпионом. Это возможно, если только с Максом вдруг что-то случится.
Ему остается лишь выступать на своем максимуме и не проигрывать соперникам позади. Он может выиграть несколько гонок до конца сезона», – приводит слова Хорнера британский RaceFans.