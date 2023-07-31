Тото Вольфф сравнил работу с Хэмилтоном с браком

«Льюис стал моим другом, и за эти годы мы прошли через трудные времена и очень хорошие моменты. Мы праздновали многочисленные титулы, и были обсуждения, которые не всегда складывались просто.



Ключевой момент был в конце 2016 года, когда мы какое-то время не разговаривали. Так что я пригласил его к себе на кухню в Оксфорд, чтобы поговорить.



Я привел ему аналогию – мои споры со Сьюзи. Даже если мы кричим друг на друга, даже если ссоримся, мы никогда не думаем о разводе. Поэтому я сказал ему: я не хочу с тобой разводиться, и ты тоже. Я хочу, чтобы в нашей машине сидел лучший гонщик, а ты хочешь пилотировать лучшие болиды.



Мы пришли к заключению, что можем конфликтовать, можем создать обстановку, в которой будем предельно честны друг с другом и порой оставаться при своем, но при этом продолжим работать», – сообщил Вольфф.