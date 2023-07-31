Стали известны детали увольнения Зафнауэра и Пермейна из «Альпин»

«Темп команды разочаровал руководителей компании. Только на среднем секторе в Спа их автомобиль уступил лучшему на одну секунду.



Источники сообщают, что Де Мео считает ответственными за это старших руководителей команды и не принимает их доводы о том, почему команда находится в нынешнем положении. Он известен как жёсткий руководитель и требовал от них большего, когда встречался с ними в последние недели.



В ходе беседы с Де Мео вскоре выяснилось, что между ними существуют серьёзные разногласия по поводу сроков, в течение которых «Альпин» может выйти на уровень, позволяющий регулярно бороться за подиумы и победы.



Зафнауэр и Пермейн утверждали, что для достижения поставленных Де Мео целей (а это плюс-минус около 100 гонок — срок, который был установлен руководством компании для того, чтобы команда могла бороться за победы) потребуется время до 2026 года. Де Мео, как говорят, сказал им, что хотел бы достичь этого статуса раньше, чем в 2026 году.



Среди топ-менеджеров также росло ощущение, что, несмотря на уважение к достижениям многих членов высшего руководства, у них закрадываются сомнения в том, есть ли у них на данный момент всё необходимое для того, чтобы команда из лидера середины пелотона в конце 2022 года превратилась в постоянного претендента на высшие места.



С учётом того, что обе стороны находились в состоянии вражды, стало ясно, что дальнейшее сохранение их ролей невозможно, и в пятницу высокопоставленные лица в Group Renault нажали кнопку, чтобы объявить о разрыве», — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Формулы-1.