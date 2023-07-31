Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении гонщика Мазепина

Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Об этом ТАСС рассказали в команде Мазепина.

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"В новом раунде [разбирательств] суд снова поддержал Никиту Мазепина, поскольку сохраняется необходимость в принятии временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену, - сообщили в команде гонщика. - Совет ЕС не представил убедительных доказательств обратного. Никита Мазепин сохраняет право на въезд в ЕС для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других соревнованиях. Он также может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр, после чего адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС. 22 апреля агентство Канадиан Пресс сообщило, что Мазепин намерен добиться отмены введенных против него санкций со стороны Канады.