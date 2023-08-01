Источник: Сайнс пока не договорился с «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс пока не договорился о новом контракте с командой. Об этом информирует FUnoanalisitecnica. Сообщается, что обе стороны продолжают переговоры.

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При этом, по сведениям источника, отец Карлоса изучает другие варианты. В частности, называется французская команда «Альпин», в которой может оказаться также бывший босс Сайнса Маттиа Бинотто.

Сайнс будет выступать за «Феррари» до конца сезона-2024. В настоящий момент Карлос занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 92 очка.